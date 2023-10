Lazio, Felipe Anderson e quella promessa al Santos: "Un giorno..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Felipe Anderson è sicuramente uno dei perni della Lazio di Sarri. Quando si accende lui la Lazio quasi sempre vince o comunque fornisce ottime prestazioni. Il brasiliano tornato nel 2021 sembra essere rinato dopo le parentesi non propriamente felici al Porto e al West Ham. Nel suo presente c'è solo la Lazio, ma non è da escludere che in futuro possa tornare in patria così come tanti altri suoi connazionali.

Felipe Anderson: "Santos mi manchi, spero di tornare in futuro"

In un'intervista rilasciata a TNT Sports Brasil ha infatti dichiarato che il suo desiderio è quello di chiudere la carriera al Santos squadra in cui ha iniziato a muovere i primi passi nel grande calcio: "Lo seguo e mi manca. Ho visto tanti giocatori che andavano in Europa tornare in Brasile per vestire la maglia della squadra che avevano lasciato, con voglia, con determinazione, con il sogno di giocare ancora. Grazie a quello che abbiamo imparato qui, possiamo aiutare tanti club in patria". La stella biancoceleste ha confessato anche di guardare le partite della sua ex squadra come un vero tifoso e di essere ammaliato dal calore dei sostenitori del club bianconero. Chissà se un giorno riuscirà ad esaudire questo suo desiderio, per il momento però la speranza del popolo laziale è che possa regalare ancora tante perle con l'aquila sul petto.