Lazio, Ferrari: "Vi racconto la trattativa di Tchaouna. Per lui è..."

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

A margine dell'apertura del calciomercato estivo a Rimini, TMW ha intervistato l'intermediario Fabrizio Ferrari che ha partecipato all'operazione per portare Tchaouna alla Lazio. Le sue parole: "Tutte le operazioni sono faticose. C'è stata una bella collaborazione con l'agente di Tchaouna, che è un fortissimo agente francese. Abbiamo avuto la fortuna di parlarne con la Lazio, che adorava il profilo del giocatore, e abbiamo lavorato molto dal punto di vista contrattuale perché molto intelligentemente era stata stabilita una clausola di risoluzione per uscire dal contratto con la Salernitana in caso di retrocessione. Siamo tutti estremamente contenti perché pensiamo che il ragazzo faccia il salto di qualità giusto, in un club giusto per lui. Penso e spero che la Lazio sia contenta di questo acquisto".

A proposito della clausola inserita nel contratto, ha affermato: "Non amo parlare dei dettagli, ma è vero che c'è una clausola decisa di comune accordo con la Lazio. Non è certo il momento di esercitarla, vedremo nei prossimi anni. Mi aspetto molto da lui, perché viene da un bellissimo campionato con la Salernitana. Nonostante le difficoltà del club, ha mantenuto il suo spirito combattivo e propositivo. La Lazio è l'ambiente giusto, perché questo allenatore vuole giocare in verticale e in maniera molto offensiva".

