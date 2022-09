Lazio - Feyenoord, Cucchi: "Vittoria netta, primo tempo spettacolare"

TUTTOmercatoWEB.com

Ottimo esordio in Europa League per la Lazio di Maurizio Sarri che all'Olimpico batte il Feyenoord imponendosi per 4-2 con le reti di Luis Alberto, Felipe Anderson e la doppietta di Vecino. Questa la disamina di Riccardo Cucchi al termine della gara: "La Lazio accumula un largo vantaggio e malgrado il ritorno degli olandesi ottiene una vittoria netta. Primo tempo perfetto e spettacolare. Nel secondo, dopo il 4-0, calo di rendimento, i 2 gol olandesi, qualche occasione sciupata e meno lucidità. Bella partita".