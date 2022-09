Lazio - Feyenoord, Felipe Anderson: "Non c’è tempo per festeggiare. Testa al Verona”

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Sky Sport, al termine di Lazio-Feyenoord, è intervenuto Felipe Anderson esprimendosi così sulla partita e sul suo allenatore:"Mi piace giocare con questo baricentro alto, con questo pressing, quando la squadra è così offensiva. Abbiamo iniziato bene, siamo più concreti, non siamo soddisfatti per i punti lasciati, questo ci dispiace, abbiamo molto da migliorare, ma siamo partiti bene. Siamo più forti dello scorso anno. Sarri è quello che mi ha tirato fuori più qualità. Con questo gioco posso sfruttare le mie accelerazioni per tutta la partita, se i movimenti diventano automitici sarà ancora più facile e bello giocare. Sarri ha sempre mostrato stima per me, prima di giocare mi dice sempre di riposarmi e prepararmi bene. Io sento la fiducia del mister e dell'ambiente, questo mi spinge a dare tutto".

L'ala brasiliana è intervenuto anche ai canali ufficiali del club: "Abbiamo iniziato bene e siamo riusciti a fare il nostro gioco. Abbiamo comandato la partita tenendo il baricentro alto. È quello che proviamo sempre in allenamento. Nelle ultime partite abbiamo creato tanto, oggi abbiamo anche finalizzato. Nella ripresa abbiamo concesso un po' troppo, dobbiamo migliorare questo aspetto. Gol subiti? Alla fine loro hanno fatto dei cambi, è normale che provavano a fare qualcosa in più. Noi dobbiamo gestire senza abbassarci troppo. Ci stava anche un po’ di stanchezza, ma dobbiamo dare tutto fino all’ultimo. La squadra è molto forte. Dalla fine delle scorsa stagione stiamo dimostrando molto. Dobbiamo dare continuità. Da domani iniziamo a pensare alla prossima. Vogliamo stare alti in classifica e fare bene in Europa. Non c’è tempo per festeggiare. Verona? Ci riposiamo e da domani prepariamo il Verona. È una partita dura è importante. Vogliamo fare bene. Tifosi? È bellissimo vederli qui che ci danno il loro supporto. Vogliamo sempre lo stadio così pieno".

Il numero 7 biancoceleste si è presentato in mixed zone per rispondere alle domande dei cronisti presenti: "Siamo contenti per la vittoria perché dietro c'è il lavoro duro. Nel primo tempo abbiamo dominato e questo ci dà la carica per domenica che sarà una partita importante e vogliamo fare bene davanti i nostri tifosi. Ho sempre stimato Sarri, lui mi dà sempre l'opportunità di giocare. Faccio ciò che posso per ripagare la sua fiducia, ma anche quella della società e dei tifosi che mi hanno accolto bene. Sono ragazzi molto giovani con un potenziale incredibile. Sono umili, hanno voglia di imparare subito perché vogliono giocare. Danno il massimo in allenamento per imparare subito ed è ciò che vuole il mister. Il nostro è un gioco particolare, semplice, ma ci vuole sempre molta attenzione. Loro stanno facendo vedere che sono in grado di aiutare. Cosa ci manca? La continuità. Oggi abbiamo fatto bene nel primo tempo, avremmo dovuto farlo anche nel secondo. Domenica sarà molto difficile. Dobbiamo provare sempre a dominare e stare sul pezzo fino alla fine senza concedere nulla. Stiamo provando a farlo per 90 minuti. Stiamo imparando a capire i vari momenti della partita. Quando tutto ciò sarà automatico farà la differenza. Se siamo i favoriti? Abbiamo visto che siamo forti visto che il Feyenoord è una squadra altrettanto forte. Nel secondo tempo abbiamo visto quanto sia difficile giocare in Europa. Loro hanno avuto tante occasioni da gol, non possiamo abbassare mai la guardia perché se concediamo spazio ci fanno male. Ogni partita è decisiva".