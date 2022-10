Lazio, finalmente Durmisi: torna titolare con il Leganés e il tecnico Idiakez...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Riza Durmisi sembra aver finalmente superato i suoi problemi fisici. Il terzino sinistro oggi al Leganés, ma di proprietà della Lazio, è tornato in campo dopo un periodo piuttosto difficile: “Durmisi è arrivato così. Negli ultimi anni ha avuto difficoltà. Nelle settimane precedenti non era al cento per cento e non eravamo sicuri che potesse scendere in campo. L'altro giorno è partito senza la certezza che potesse finire la gara, è stata un'ottima notizia il fatto che abbia giocato i 90 minuti", queste le parole del tecnico Idiakez. Insomma Durmisi vuole tornare a essere importante e la prestazione fornita nell'ultima gara lo dimostra.