Lazio, Fiore: "Inzaghi top! Se non ci fosse stato il lockdown..."

Dal calcio al padel, Stefano Fiore non smette di tenersi in movimento. Il nuovo sport con le racchette che ormai va di moda a livello mondiale ha travolto anche l'ex Lazio che spesso, insieme ad altre vecchie conoscenze del mondo biancoceleste (Albertini, Vieri, Marchegiani, Marocolin, Giannichedda), si diletta a giocare. Tra una volée e l'altra c'è sempre spazio però per un commento sulla Lazio di oggi, impegnata in Champions League: "Inzaghi sta facendo un gran lavoro, la Supercoppa Italiana e la qualificazione in Champions sono due risultati mica da ridere. Poi senza il lockdown sono certo che la Lazio sarebbe arrivata più in alto" ha detto in un'intervista al Corriere dello Sport.

Lazio, anche Veron elogia Correa: "Grande Tucu, grande vittoria" - FOTO

Sampdoria - Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming

Torna alla home page