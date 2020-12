Lazio, Fiore: "Rinunciare a Caicedo sarebbe un grande errore. E su Immobile..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex Lazio Stefano Fiore ha speso parole di stima nei confronti di Felipe Caicedo: "A vedere cos'ha combinato in questi anni, pur partendo spesso dalle retrovie, rinunciarci a cuor leggero è difficile, e potrebbe essere anche un grave errore. Non è facile trovare chi accetta questo tipo di situazione, pur avendo davanti un mostro come Immobile, e risponde sempre presente anche se è chiamato per qualche minuto. Una caratteristica rara, la Lazio deve considerarla. Se mi dovessi privare di lui, proverei a cercare qualcosa di simile: vero che c'è Muriqi, ma Correa e lo stesso Immobile non riempiono l'area di rigore ma arrivano da dietro, e in alcune partite è necessario avere uno come Caicedo".

IMMOBILE PROTAGONISTA - L'ex centrocampista è poi passato a Ciro Immobile, sottolineando la sua importanza per la Lazio e la Nazionale: "Quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti: non considerarlo un giocatore fondamentale in questo momento sarebbe da pazzi. Continua a segnare con una regolarità incredibile, e anche quando è stato messo in discussione e sembrava più appannato, riusciva ad arrivare in zona gol frequentemente. Ci sono le volte che sfiori e va all'incrocio e altre in cui sbagli quattro tiri su quattro: un attaccante vive di questi momenti, ma Immobile è uno dei più bravi che abbiamo e sarà tra i protagonisti della Nazionale".

