Lazio - Fiorentina, Cataldi guarda già al prossimo impegno: "Troviamo continuità" - FOTO

Battuta la Fiorentina c'è immediatamente un'altra gara per la Lazio per confermarsi. Sabato pomeriggio, infatti, la squadra di Sarri sarà impegnata in trasferta contro l'Atalanta. E quando davanti si ha un avversario così importante, il tempo dei festeggiamenti è destinato a ridursi drasticamente. Lo sa bene Danilo Cataldi che, mandato in campo dal 1' dall'allenatore, ha condiviso la propria sodddisfazione via social al triplice fischio. Pubblicata l'esultanza al gol di Pedro, il centrocampista ha aggiunto: "Vittoria fondamentale, ora dobbiamo trovare continuità. Forza ragazzi, forza Lazio".

