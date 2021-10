SONDAGGIO - Lazio - Fiorentina, vota il migliore in campo dei biancocelesti

La Lazio batte la Fiorentina e si rilancia in classifica. i biancocelesti stendono i viola grazie alla perla di Pedro a inizio ripresa e superano gli avversari. le aquile restano attaccate al treno Champions in attesa di sabato quando andranno a far visita all'Atalanta. Adesso la palla passa a voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra della nostra homepage.

