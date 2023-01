Lazio - Fiorentina, è il “Matchday”: il club ricorda l’appuntamento - FOTO

Il sogno Champions è vivo, la Lazio ci crede e per questo oggi è chiamata a un’altra prestazione impeccabile. Alle 18 i biancocelesti affronteranno la Fiorentina, la sfida sarà di nuovo all’Olimpico. Un dettaglio non indifferente per una gara importante come quella odierna, il pubblico potrà essere nuovamente incisivo così come lo è stato contro il Milan. Le aquile avranno bisogno del sostegno di tutto il popolo laziale, anche da casa e per questo la società tramite i canali social ufficiali ha voluto ricordare l’appuntamento. Il consueto post del Matchday questa volta è presentato da Vecino, che si ritroverà di fronte a una delle sue ex squadre.