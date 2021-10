Lazio - Fiorentina, Pedro fa centro: il dato nei cinque maggiori campionati europei

Non solo tre punti importantissimi, non solo il gol, questa serata Pedro la ricorderà sicuramente per molto tempo. Lo spagnolo infatti grazie alla vittoria della Lazio contro la Fiorentina, sua la rete che ha sbloccato il match, raggiunge anche un importante record: 250 vittorie nei cinque maggiori campionati europei. Un campione a tutto tondo che stasera ha centrato un altro importante traguardo della sua carriera.

