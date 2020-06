Lazio - Fiorentina, Pezzella: "Come si può fischiare un rigore del genere?"

Continua a recriminare la Fiorentina. Nonostante il contatto evidente tra Caicedo e Dragowski, la società viola non si dà pace per la sconfitta maturata ieri all'Olimpico contro la Lazio. Nel post partita anche il capitano Pezzella, ai microfoni di Dazn, ha espresso tutta la sua amarezza per l'accaduto: "Ci sono stati episodi che non vanno bene: come si fa a fischiare un rigore del genere? Non è andato nemmeno a vederlo al Var, la tecnologia dovrebbe aiutare, invece crea dubbi. Abbiamo creato molto e sofferto poco, tornare a casa senza punti è brutto. Nel secondo tempo erano alti e avremmo dovuto punirli in contropiede".