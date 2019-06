Lazio, fisioterapisti a lavoro: lo staff ha svolto corsi di formazione - FOTO

Non tutti in casa Lazio sono andati in vacanza. Una parte della società è già al lavoro in previsione della prossima stagione. Si tratta degli osteopati e fisioterapisti biancocelesti, che hanno sfruttato il termine del campionato per migliorare e formarsi. Infatti presso la sede della Sensor Medica - azienda che si occupa a livello internazionale di tecnologie e software per la valutazione del movimento umano - i massaggiatori hanno svolto un corso privato dell’H2MAX (Health to Maximum). Questa è stata un’occasione per migliorarsi ulteriormente in merito al trattamento delle patologie legate alla traumatologia dello sport. Il tutto è finalizzato a ridurre il rischio di infortuni e per accorciare i tempi di recupero degli atleti senza dover incappare in ricadute pericolose. Questo, ovviamente, è uno degli obiettivi della Lazio, funzionale per raggiungere ambiti traguardi.

LAZIO, IL VALZER DEI DS

COPPA ITALIA, LA RAGGI PREMIA LA LAZIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE