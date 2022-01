Lazio, Floccari: "Con Sarri si arriverà ad un equilibrio. Felipe Anderson è raro"

Sergio Floccari, l'ex Lazio, si è espresso in merito parlato a ciò che sta vivendo Sarri e la squadra. In particolare, la crescita, il futuro e alcuni elementi come Ciro Immobile e Felipe Anderson. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio: "Con Sarri la Lazio ha compiuto una scelta precisa. Vuole ricercare determinati obiettivi e competenze. È un tecnico che rinnova tutto, sia nelle idee sia nell’atteggiamento tattico. Ora la parola chiave deve essere la continuità. I principi di calcio sono sicuramente diversi rispetto al passato. Adesso è normale che si paghi dazio, ma è inevitabile. C’è però la consapevolezza di aver preso un tecnico che, attraverso un percorso graduale, può costruire qualcosa di importante. Lo step successivo che deve compiere la Lazio è restare ad alti livelli nel tempo. Sarri troverà l’equilibrio tra quello che chiede e le caratteristiche degli uomini a disposizione. La squadra biancoceleste offre un calcio propositivo, segna tanto, sta migliorando la fase di non possesso, ma il tecnico chiede certamente una crescita ulteriore".

IMMOBILE – "Immobile è un attaccante che ha il gol nel sangue, si sacrifica sempre per la squadra, lega il gioco, è migliorato nello sviluppo dell’azione spalle alla porta e duetta con i compagni. Ha fatto bene con tutti i tecnici e con tutti i moduli e mette in campo uno spirito che è anche un esempio per gli altri. È un ragazzo di grandi valori e ha enorme spirito di appartenenza. Questo ultimo upgrade fa parte del percorso di crescita dell’uomo ancor prima del calciatore".

FELIPE ANDERSON – "Felipe Anderson è un talento incredibile. Tecnica e velocità sono le sue qualità migliori. È ai vertici per dribbling riusciti, ha caratteristiche non semplici da trovare in altri calciatori. È importante che lui ritrovi serenità, spensieratezza e voglia di giocare a calcio".