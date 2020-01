Lazio, Frey: "Immobile? Ragazzo straordinario. Gli auguro di superare Higuain"

Durante il post partita serale di Sky Sport, l'ex portiere Sebastian Frey, ha così parlato di Ciro Immobile: "È un ragazzo straordinario ha trovato il suo equilibrio a Roma. Al Genova quando giocava con me non era pronto, mentre alla Lazio ha trovato una freddezza impressionante. Ha qualità straordinarie, gli auguro di battere tutti i record. Quello di Higuain? Secondo me può farcela. Faccio anche tanti complimenti a Simone (Inzaghi ndr). Sta facendo grandi cose".