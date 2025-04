Lazio, Fuser: "Non meritava la sconfitta. E i fischi dell'Olimpico..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex capitano della Lazio, Diego Fuser, ha detto la sua dopo il risultati della squadra di Marco Baroni contro il Torino (1-1), commentando anche i fischi che si sono alzati al termine del match:

LA PARTITA - "La Lazio sicuramente ha sprecato delle occasioni per fare gol, poi ci sta nel calcio che poi vieni punito. Però ha incontrato un Toro che è una squadra viva. Non è stata una partita facile alla fine. Avrebbe meritato di vincere, ha avuto le sue occasioni e non mi sembra una Lazio da fischiare o criticare. Finora hanno fatto un ottimo cammino".

LE PAROLE DI FABIANI DOPO IL BOLOGNA - "Dipende da che giocatore sei, io me ne fregavo sempre di tutto, cercavo di divertirmi in campo e fare il mio. Non penso che delle dichiarazioni possano incidere sul risultato finale. Per me bisogna dare il giusto peso a tutto. L'allenatore sa che durante l'anno ci sono dei momenti in cui le cose non vanno bene e ti danno contro. Alla fine meglio passarci sopra e pensare al campo, a fare bene e basta".