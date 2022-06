Lazio, futuro incerto per Kiyine: il giocatore intanto... - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Futuro incerto quello di Sofian Kiyine. Il calciatore, di proprietà della Lazio, è stato protagonista di un'ottima stagione con la maglia del Venezia che però retrocedendo in Serie B non ha dovuto adempiere al pagamento del riscatto fissato a 2.8 milioni di euro. I lagunari infatti sarebbero stati obbligati in caso di permanenza in A e per questo il calciatore dopo la pausa estiva farà ritorno a Formello.

La società è quindi al lavoro per trovare al marocchino una sistemazione in vista della prossima stagione, lui intanto è già tornato ad allenarsi per farsi trovare al top della forma non appena la sua nuova destinazione sarà decisa.