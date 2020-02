Lazio, Gabriele Paparelli saluta gli Irriducibili: "Grazie ragazzi"

Una novità inattesa che ha un po' scosso tutti. Gli Irriducibili sabato faranno l'ultima comparsa allo stadio Olimpico per lasciare spazio agli Ultras Lazio. I tifosi si interrogano sul perché, ma intanto le dimostrazione di affetto per il cuore del tifo biancoceleste e per le scenografie mozzafiato rimangono. Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo, ha voluto salutare a modo suo gli Irriducibili. Il ragazzo ha perso il papà nel tragico derby del 1978 e la Nord è sempre stata vicino alla famiglia del tifoso biancoceleste. Gabriele ha postato su Facebook la foto con la sciarpa del gruppo con il messaggio: "Trenta anni d'amore. Grazie ragazzi".

