Lazio, Gasbarri (Ag. Fifa): "Strada ancora in salita. Ma la Roma è più indietro"

Tre vittorie consecutive e una ritrovata compattezza. La Lazio ha ora il dovere di completare nel migliore dei modi questo mini-ciclo, portando a casa 6 punti dalle sfide contro Celtic e Lecce. Ecco cosa ne pensa l'agente Fifa Filippo Gasbarri, intervenuto a Non è La Radio: "Vedo ancora una strada in salita dinnanzi alla Lazio, con il Milan abbiamo sfruttato le debolezze di una squadra in difficoltà. Non so che partita sarà domani, ma al Celtic Park i biancocelesti hanno offerto una bella prestazione. Uno stadio come quello ti mette nelle condizioni di giocare male, non è facile. Speriamo in un Olimpico pieno, serve una cornice di pubblico importante (previsti 20 mila spettatori laziali ndr). Inzaghi ora sta ruotando i migliori. Ci sono altri calciatori che stanno giocando poco ma sono in crescita. Ad esempio conterei molto su Cataldi. Mi dispiace per l’infortunio di Correa. La Lazio comunque può vincere con il Celtic e qualificarsi addirittura da prima del girone, è nelle sue corde". Poi sulla corsa Champions ha aggiunto: "Lazio e Roma si giocheranno il quarto posto, ma vedo avanti i biancocelesti perché Inzaghi ha un modulo collaudato e i giocatori fanno tutto quello che gli sta chiedendo. Immobile è in un momento d’oro, alla Lazio un calciatore del genere mancava da tanto tempo".

