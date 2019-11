Calciomercato Lazio, Andrè Anderson verso il prestito: Salernitana in pole

Mezzala o seconda punta, esterno d'attacco o trequartista? Il quesito Auronziano non ha ancora trovato risposta, perché finora di Andrè Anderson alla Lazio si è letto solo il nome in mezzo a quello degli altri biancocelesti relegati in panchina. Non ha trovato spazio, l'italo-brasiliano, e ora anche nel quartier generale di Formello si medita a un addio anticipato. Solo in prestito, però, il ds Tare crede nell'ex Santos. Che probabilmente ha solo bisogno di maturare ancora e altrove. Come riporta Tuttosalernitana.com, il tecnico della Salernitana Gian Piero Ventura ha mostrato apprezzamento per il giocatore. Lo stima, e lo ha chiesto al presidente Lotito. Su Anderson ci sono anche Spal e Verona, due club di Serie A che però non potrebbero garantire al centrocampista lo stesso minutaggio offerto dai granata, ipotesi più probabile - ovviamente - anche per via della proprietà campana: la stessa, almeno per metà, di quella biancoceleste. La Lazio dunque ci pensa, per André Anderson quello alla Salernitana si tratterebbe di un ritorno che potrebbe soddisfare tutte e tre le parti in causa.

