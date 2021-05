Lazio - Genoa, 64 punti dopo 33 giornate: è la terza volta nell'era Inzaghi

Spettacolo, gol e anche qualche brivido di troppo oggi all'Olimpico nella gara tra Lazio e Genoa terminata con il risultato di 4-3. Vittoria importantissima per i biancocelesti che con questi tre punti, e una gara in meno, tengono vivi i sogni Champions. Come riporta Lazio Page per il terzo anno su 5 la Lazio di Inzaghi ha raccolto 64 punti dopo 33 giornate:

- 64 2020/21

- 69 2019/20

- 52 2018/19

- 64 2017/18

- 64 2016/17

