Lazio - Genoa, Caicedo tifa (e festeggia) da casa: "E andiamo!" - FOTO

Tra i giocatori chiamati da Simone Inzaghi per la partita contro il Genoa di questo pomeriggio all'Olimpico non c'era Felipe Caicedo. L'ecuadoriano non ha ancora risolto i problemi legati alla fascite plantare, che non gli hanno dato tregua negli ultimi impegni di campionato. L'attaccante, tuttavia, ha seguito la partita da casa, tifando per i propri compagni ed esultando, al pari di qualsiasi tifoso, nel momento della vittoria. Su Twitter 'Felipao' ha condiviso la gioia con i propri seguaci: "E andiamooo +3".

