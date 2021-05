Lazio - Genoa, le formazioni ufficiali: tutto confermato tra i biancocelesti

Serie A TIM 2020-2021 | 34ª giornata

Domenica 02 maggio 2021, ore 12:30

Stadio Olimpico di Roma

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2) - Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Pereira, Parolo, Cataldi, Musacchio, Akpa Apro, Muriqi, Fares. All.: Simone Inzaghi.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Shomurodov, Destro. A disp.: Marchetti, Paleari, Zapata, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Cassata, Pjaca, Rovella, Czyborra. All.: Davide Ballardini

Lazio e Genoa si sfideranno sul campo dell'Olimpico per il match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A. In casa biancoceleste sarà Hoedt a sostituire lo squalificato Acerbi mentre a sinistra è ancora Lulic a vincere il ballottaggio su Fares. In casa dei liguri invece sarà Shomurodov ad accompagnare Destro in fase d'attacco, Scamacca partirà dalla panchina.