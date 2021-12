Lazio - Genoa, Pedro: "Il mio gol l'ha fatto Felipe. Contento della vittoria"

Lo Stadio Olimpico di Roma si tinge di biancoceleste. La Lazio trionfa sul Genoa per 3-1 con le reti di Pedro, l’incornata di Acerbi e sul finale arriva la freccia di Zaccagni con la risposta del Genoa con Melegoni. Dopo la disfatta contro il Sassuolo dunque i biancocelesti tornano a vincere in campionato trovando tre punti preziosi. La squadra di Sarri ha dato una risposta importante dopo il discorso di Lotito andato in scena alla cena di Natale. Al termine del match è intervenuto Pedro ai microfoni di Lazio Style Channel: "Era un partita molto difficile e ciò che era molto importante era di vincerla. Io ho fatto questo gol che in pratica l'ha fatto Felipe, ha recuperato la palla e ha fatto tutto da solo. Ciò che era importante era fare un buon lavoro e noi lo abbiamo fatto e ne siamo molto contenti di questo".

RIVALSA - "Sapevamo che era troppo importante vincere questa partita e non potevamo sbagliare dopo la disfatta contro ilSassuolo. Quello che penso è che oggi abbiamo fatto bene, peccato l'ultimo gol perchè potevamo collezionare un clean sheet ma in generale abbiamo giocato molto bene e dobbiamo continuare a lavorare forte e guadagnare sempre i 3 punti".

FALSO NUEVE - “Pipe ha fatto una partita bellissima, perchè muoversi da falso nueve era difficile per noi che non è il nostro ruolo. C'ho giocato anche contro la Juventus e ho avuto delle difficoltà. Dunque Felipe ha fatto una partita perfetta, secondo me ha corso tanto, lottato e recuperato molti palloni, ha fatto assist, ha fatto tutto quel che doveva fare, peccato che non ha segnato perché ha fatto davvero una bellissima partita".