Lazio, Giannattasio: "Castrovilli a zero è un affare. Su Colpani..."

Come vi abbiamo anticipato in esclusiva, la Lazio sta per chiudere l'acquisto di Gaetano Castrovilli. L'ex centrocampista, svincolatosi dalla Fiorentina lo scorso 1° luglio, nelle prossime ore raggiungerà la Capitale per sottoporsi alle visite mediche e mettere la firma sul nuovo contratto. Un acquisto sul quale alcuni tifosi si sono espressi con diffidenza, soprattutto perché arrivato a poche ore dalla notizia del trasferimento dell'ex obiettivo Greenwood al Marsiglia. Un arrivo di cui, però, il giornalista Andrea Giannattasio de La Nazione, ha parlato così ai microfoni di Radiosei:

"Castrovili professionista esemplare, non ricordo un giocatore che abbia avuto così tanta voglia di rimettersi in gioco. Consacrato nel 19/20 nel ruolo di mezz’ala con Vicenzo Montella, sino ad arrivare a quei brutti infortuni con Italiano. Infortuni allo stesso ginocchio, il problema si è riproposto nell’ultima giornata della stagione 21/22; penso non sia stato operato bene. Penso che uno dei motivi per cui non è stato rinnovato dalla Fiorentina sia quello della fragilità; cert, un altro motivo è stato quello dell’ingaggio. Negli ultimi tre anni ha giocato l’equivalente di una stagione intera. Castrovilli aveva chiesto quasi 2 milioni alla fine della stagione 22/23. Io me lo ricordo sempre seconda punta o trequartista ma non nel ruolo di mediano. Il suo mentore è stato Daniele Croce che l’ha aiutato a interpretare anche il ruolo di mezz’ala da seconda punta".

A ZERO UN AFFARE - "Nasce sulla trequarti, ma da quando ha debuttato tra i professionisti, ha giocato praticamente solo come mezz’ala. Lui è sempre stato un giocatore molto prolifico, che vede la porta. La Lazio fa un colpo prendendolo a zero. Un giocatore così forte a zero è difficile prenderlo; gli va data fiducia però, aspetto che negli ultimi anni è mancato. La Fiorentina ha fatta un errore a non farlo rinnovare, a mio avviso. Il giocatore deve fare la preparazione il prima possibile, dopodiché lui appena è tornato a giocare ha fatto molto bene. Non ha mai avuto il timore di rifarsi male. Si è operato al menisco collaterale e crociato; in Inghilterra si sono accorti che il crociato non fosse ancora messo a posto, facendo fare una brutta figura alla società toscana, avendolo definito idoneo".

COLPANI - "Colpani e Gudmudsson sono i due obiettivi della Fiorentina: il primo ha avuto un infortunio importante, mentre il secondo è già un giocatore già di un altro livello. Amrabat andrà via".