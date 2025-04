Lazio, Giannichedda: "Niente derby, il Bodo è importante". E su Baroni...

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio si prepara a una doppia sfida fondamentale in una settimana. Prima l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt; poi il derby contro la Roma. Su queste due gare si è espresso ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore biancocelese Giuliano Giannichedda, che ha parlato anche del lavoro svolto fin qui da Baroni. Di seguito le sue parole.

"Bodo/Glimt - Lazio? Bisogna vedere come finisce, può essere un problema se perdi. A livello fisico è molto stancante, poi è un sintetico quel campo, si gioca in un clima freddo e devi giocare con concentrazione. E' una partita importante, impossibile pensare a una Lazio anti-Roma. Devi prima giocarti questa sfida. Queste partite devono giocarle i migliori, perché sono partite importanti".

"Baroni? Ha fatto benissimo. E' stata un'uscita, quella di Fabiani, che non voleva avere quell'effetto ma solo un richiamo all'umiltà e a stare sempre sul pezzo. Baroni ha fatto benissimo, ha dimostrato che alla Lazio ci sta bene. Per me è stato tutto ingigantito, non è mai stato in discussione".