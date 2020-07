Lazio, Giannichedda: "Non c'è più l'entusiasmo di prima. Importante blindare la Champions"

Ai microfoni di Radio Incontro Olympia, è intervenuto l'ex centrocampista biancoceleste Giuliano Giannichedda, commentando così il momento particolare della squadra di Inzaghi: “Prima dell'emergenza Covid, la Lazio aveva entusiasmo, tutti i giocatori stavano bene fisicamente. Non avere il favore del pronostico e responsanbilità di vincere lo scudetto sono stati uno stimolo importante. La sconfitta nella ripresa a Bergamo è stata decisiva. Vincere lì, nonostante mille difficoltà, avrebbe fatto mantenere le motivazioni ai calciatori, i quali vedendo scappare la Juve in classifica, hanno un po' mollato mentalmente . Gli infortuni e le assenze poi hanno fatto il resto. Inzaghi non può vantare una rosa lunga, e giocare ogni tre giorni metterebbe chiunque in difficoltà. L'importante ora però è blindare la Champions, concludendo un campionato comunque molto positivo”.

UDINESE - “Stasera sarà importante non concedere spazio all'Udinese, una squadra fisica che giocherà molto probabilmente in contropiede, diversamente dall'andata. Lasagna sta vivendo un ottimo momento, è in forma e ha gamba e qualità per fare male ai biancocelesti in contropiede. La Lazio dovrà gestire i ritmi e i momenti, cercando di chiudere la partita prima e non rischiare nel finale.”

