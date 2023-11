Lazio, Gila festeggia esordio Champions e vittoria: il messaggio social - FOTO

Prima l'esordio amaro in campionato, ora finalmente la gioia può espoldere anche per Mario Gila. Il difensore, autore di un'ottima prestazione contro il Celtic, ha infatti festeggiato non solo la vittoria ma anche l'esordio in Champions League.

"Qualificati e ottima prestazione della squadra. Avanti così. Grazie a tutti i tifosi per l’appoggio che ci avete dato. Molto felice per il mio esordio in Champions League", questo il messaggio postato sui social.