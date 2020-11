Lazio, Giordano: "Con la Juve rischierei Luis Alberto sin da subito, è troppo importante"

Domenica all'ora di pranzo Lazio e Juventus si sfideranno sul prato dell'Olimpico. Entrambe le squadre hanno dovuto affrontare momenti difficili in questo periodo, ma sono riuscite comunque ad affrontarle con la forza del gruppo. Bruno Giordano, dall'alto della sua esperienza, a TMW Radio ha espresso il suo parere sulla partita: "La Juventus credo stia finendo di fare gli esperimenti, ora è il momento di concretizzare quanto visto di buono. Vedremo se cambierà a centrocampo e in difesa, e poi c'è di fronte una Lazio mai doma, che sembrava leggermente in sbandata ad inizio stagione ma che si è ritrovata nel momento di difficoltà. Quando ha problemi, riesce a fare gruppo e a trovare risorse importanti".

LUIS ALBERTO - "Meglio inserirlo subito, perché se può avere un problema puoi metterne subito un altro in corsa. Poi magari non avrà tanti minuti sulle gambe, ma è troppo importante per questa Lazio e lo rischierei da subito".

FORMAZIONE BIANCONERA - "Vorrei vedere più attaccanti in formazione. Io metterei un centrocampo a tre muscolare, con McKennie e Rabiot e Dybala davanti alle spalle di Ronaldo e Morata. Ma non essendo ancora in forma è difficile".