Lazio, Giordano: "Crederci fino alla fine ti fa meritare di vincere"

La vittoria a Cagliari regala tre punti importantissimi alla Lazio, che può guardare da vicino Inter e Juventus prime in classifica. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giordano: "Due gol in cinque minuti, è clamoroso quello che è successo ieri. Clamoroso ma meritato, perchè la Lazio ci ha provato fino alla fine. C'è stata anche la complicità da parte di Maran che ha sostituito Nainggolan negli ultimi minuti, il loro migliore in campo. Ben per noi, la Lazio è stata in grado di vincere una gara complicata e che non è riuscita a giocare bene. Segnale importante. Il problema è stato andare sotto dopo otto minuti, la squadra di Inzaghi non ha avuto quello spazio necessario per evidenziare le qualità dei propri giocatori più importanti. Non a caso le reti della Lazio sono arrivate da due traversoni esterni che hanno trovato pronti LUis Alberto e Caicedo. Credo che nel primo tempo la Lazio avesse ancora la testa alla Juventus, la sbornia non era passata. Avevamo noi il possesso di palla, ma le occasioni pericolose ce l'avevano loro. Probabilmente i biancocelesti non meritavamo di vincere, ma i campionati si vincono in questo modo, tenendo botta nei momenti difficili ed uscire alla distanza inteprentando la partita con voglia di fare e motivazione. Crederci ti fa meritare di vincere anche quando gli altri fanno meglio".

