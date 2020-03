Lazio, Giordano: "D'accordo con il rinvio dell'Europeo. E sui play-off..."

L'emergenza Coronavirus ha portato il mondo del calcio a prendere decisioni importanti, come il rinvio dell'Europeo al 2021. Ai microfoni di TMW ha commentato la situazione Giordano: "Sono d’accordo con questa decisione. Era l’unico torneo che deve cominciare. Si doveva rimandare, per non penalizzare i campionati e le Coppe interrotte ora. E’ più semplice finire questi e rimandare l’Europeo. Qualcosa si doveva sacrificare. È un caso eccezionale. Se non c’è tempo per fare le 12 giornate, è normale fare playoff e playout. Lo scudetto però dovrebbe riguardare le prime 4, non le prime 8. Una formula del genere riesci a gestirla meglio se lo sai da inizio stagione. Quando te la trovi in una situazione speciale come questa, puoi stravolgere un’annata programmata. Ma alla fine ogni società deve rimetterci qualcosa. Non puoi trovare la formula adatta per tutti".

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE IN ESTATE

LAZIO, PARLA ACERBI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE