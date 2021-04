Lazio, Giordano: "Immobile a secco di gol? Arriverà, è solo un momento"

Sono arrivate a dieci le gare consecutive che non hanno visto Ciro Immobile gonfiare la rete. Un record negativo mai capitato prima all'attaccante abituato a segnare gol a valanga. Secondo l'ex calciatore biancoceleste Bruno Giordano però è anche questione di sfortuna: "Quando non fai gol, 6-7 giornate sono un'infinità. Può capitare un periodo così. C'è anche un po' di sfortuna per lui, ma è il mestiere dell'attaccante. Fai gol quando non te lo aspetti, quando lo cerchi invece può non arrivare".

