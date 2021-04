Lazio, record negativo per Immobile: mai a secco per così tante giornate

A Ciro Immobile manca il gol e al gol manca Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio ha sparato a salve anche ieri al Bentegodi. Contro il Verona, una delle sue vittime preferite, il bomber biancoceleste non è riuscito a rompere il digiuno che dura dallo scorso 7 febbraio quando decise, grazie a una sua zampata, il match interno contro il Cagliari. Da quando è arrivato alla Lazio, Immobile si è fatto conoscere per il suo ottimo feeling con le porte avversarie che adesso sta mancando un po'. Il numero 17 non segna da 8 giornate consecutive in campionato, non gli era mai successo con la maglia biancoceleste. L'occasione giusta per rompere l'incantesimo arriva domenica prossima all'Olimpico contro il Benevento. Nell'ambiente Lazio c'è grande ottimismo. La squadra sa che serve il miglior Immobile per continuare la corsa verso la Champions League. C'è bisogno dei suoi gol e Inzaghi spera di poter trovarli il prima possibile.