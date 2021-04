Lazio, Giordano: "Immobile? Non è al massimo della condizione"

L'ex calciatore della Lazio Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua su quanto fatto da Immobile in Nazionale: "Negli ultimi mesi non lo vedo bene sotto l'aspetto fisico. Può essere nervoso sì, ma non è al massimo della condizione e forse lo sente. Ma ci sta, giocando da così tanto tempo ogni tre giorni. Spero per la Nazionale che al momento giusto torni in condizione".

Calciomercato Lazio, per il dopo Strakosha ecco Montipò: affiancherebbe Reina

Lazio, oggi gli esami per Luis Alberto: resta in dubbio per lo Spezia

TORNA ALLA HOME