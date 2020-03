Lazio, Giordano: "Ripresa allenamenti? Importante per il morale di tutti..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giordano per parlare della situazione attuale del calcio: "Ad oggi, per quanto riguarda la ripresa delle competizioni, c'è almeno un'organizzazione di base. Hanno diversi piani da attuare per evitare qualsiasi confusione. Questo fa stare più tranquilli. Bisogna fidarsi delle istituzioni sperando che questa situazione possa risolversi nel miglior modo possibile. Ripresa degli allenamenti? Credo che se c'è una squadra "fortunata" nel non aver avuto alcun caso, possa riprendere ad allenarsi. Chiaramente ci devono essere i dovuti controlli e i giocatori devono avere le giuste accortezze. A Formello venti o trenta persone possono starci tranquillamente. Se lo faranno è perchè c'è una certa sicurezza di fondo, potrebbe essere importante per il morale di tutti, tifosi compresi".

