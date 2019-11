Lazio, Giudice Sportivo: due sanzioni in casa biancoceleste

La Lega Serie A, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea. In casa Lazio ci sono da segnalare i provvedimenti recapitati a Immobile e a Leiva (ammoniti nella partita conto il Lecce): per entrambi si tratta della terza ammonizione stagionale in Serie A. Nessuna squalifica per il Sassuolo che sarà il prossimo avversario della Lazio in campionato (24/11 alle 15).

Lazio, due sponsor per la Supercoppa

Lazio, Correa ritrova il cinismo

TORNA ALLA HOMEPAGE