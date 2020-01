Lazio, gli allenatori che hanno raccolto più punti: Inzaghi sul podio

Inzaghi nella storia, questo raccontano i numeri. Il mister piacentino, sulla panchina biancoceleste, non smette di vincere e convincere. Un vero e proprio cacciatore di record, nonostante la giovane età insidia già i migliori allenatori della storia del club capitolino. Come riporta Lazio Page, è terzo per punti complessivi raccolti nei campionati nazionali. Guida la classifica Zoff a quota 283, segue Maestrelli con 261. Inzaghi rimane in scia di entrambi, con 252 punti conquistati in totale. Ma la sua storia alla Lazio non è ancora finita. Anzi, c'è ancora tanto da scrivere.

