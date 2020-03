Lazio, Godin: "Serie A più attraente grazie ai biancocelesti e all'Inter"

Il primo anno in Italia, mica semplice anche per un difensore di livello internazionale come lui. "La Serie A sta crescendo, fino a qualche anno fa Premier League e Liga erano di un altro livello. Ma ora il campionato italiano sta tornando quello che ammiravo da bambino". Parole di Diego Godin, intervistato da Espn. L'uruguaiano ha parlato della corsa scudetto, stoppata a causa dell'emergenza coronavirus: "La Juventus ha vinto gli ultimi otto scudetti, c'è un'enorme differenza. Ma ora pure l'Inter e la Lazio sono in lotta. La squadra biancoceleste è in crescita da diversi anni, hanno lo stesso gruppo di calciatori da tempo, questo la rende molto competitiva. Così il campionato è più attraente”.