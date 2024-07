Lazio, Guendouzi l'uomo chiave: da lui può arrivare un esterno

RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Marco Baroni intorno a Matteo Guendouzi. E' lui l'uomo chiave per il 4-2-3-1 che è stato alternato tra mediana insieme a Rovella e trequarti. Le scelte tecniche del mister potrebbero spingere anche a chiudere le porte a un trequartista in più, concentrandosi maggiormente su un nuovo esterno. Guendouzi si sta specializzando in una posizione che ha già ricoperto ai tempi del Marsiglia e poi sotto la guida di Tudor a Roma.

Con la partenza dei senatori, Guendouzi è sempre più un beniamino per carattere, qualità e determinazione. Aspetti che lo costringono a essere una guida da seguire e ripartire per il prossimo campionato. Come riporta il Corriere dello Sport, è sulla mobilità dei centrocampisti che Baroni sta costruendo la sua Lazio. In questo senso, Guendouzi e Rovella hanno smesso di fare coppia in mediana con lo spostamento del francese sulla trequarti, ma non è detto che venga confermato in quella posizione. Tutto dipenderà da quanto riuscirà a convincere il mister. Per ora, l'uomo chiave è Guendouzi che può tracciare una linea anche in termini di entrate.