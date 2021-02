Lazio, hackerato il profilo Twitter di Ciro Immobile - FOTO

Neanche il tempo di festeggiare il premio appena ricevuto per il titolo di capocannoniere della Serie A per Ciro Immobile. Il profilo Twitter del bomber della Lazio è infatti stato hackerato e al momento risulta raggiungibile ma con un nome e una foto che non sono ovviamente quelle dell'attaccante ma di un certo Samil Berk, certamente un nome di fantasia che ha letteralmente rubato l'identità del calciatore. Scorrendo nel profilo tra l'altro risultano sparite tutte le pubblicazioni precedenti fino al 2018. L'ultimo post risale al cordoglio per la morte di Davide Astori.

