Lazio, Hernanes esulta e ricorda il suo primo gol contro il Bologna - FOTO

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria bella e rotonda per la Lazio che mantiene il ritmo delle altre. Il Bologna di Italiano non ha mai realmente impensierito i biancocelesti, ma aveva comunque perso una sola volta in Serie A quest'anno ed è per questo che la vittoria vale il doppio per la squadra di Baroni. Tanti precedenti importanti con i rossoblu, sia tra doppi ex che gare memorabili. Poco più di quattordici anni fa ce n'è stata una, memorabile soprattutto per un giocatore in particolare. Hernanes durante quella gara siglò il suo primo gol in Serie A e tramite le sue storie instagram, dopo aver esultato per la vittoria odierna, lo ricorda grazie a una foto dall'olimpico. Era il 12 settembre 2010, un Lazio - Bologna terminato 3-1.