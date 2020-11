Lazio, Hoedt arriva "di corsa" a Formello: il difensore sui social a bordo della sua Ferrari - FT

Wesley Hoedt di corsa a Formello. L'olandese, appena arrivato nel Training Center della Lazio, ha dato il buongiorno ai followers di Instagram con una foto che lo ritrae a bordo della sua Ferrari. In programma la seduta d'allenamento con Inzaghi e il resto della squadra. E l'ex Celta Vigo, per non rischiare ritardi, si è affidato al suo velocissimo bolide. Nella "story", l'emoji di un sole e un sorriso: la giornata di Hoedt sembra esser iniziata alla grande.

