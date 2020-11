Lazio, Inzaghi riabbraccia Strakosha: riparte il ballottaggio con Reina

Ha superato l'ostacolo Covid ed è tornato a disposizione. Thomas Strakosha si è allenato con il gruppo e si è subito candidato a una maglia da titolare nel lunch match di domenica contro l'Udinese. L'ardua scelta spetterà ancora a mister Inzaghi. Come riporta l'edizione odierna de Il Tempo, il tecnico può contare praticamente su due portieri titolari e deve ancora decidere chi difenderà i pali della Lazio tra qualche giorno. Data la lunga assenza dell'albanese, Pepe Reina si è dimostrato un grande professionista e un validissimo portiere. Sicurezza al reparto difensivo e ottimi interventi, l'estremo difensore spagnolo non ha fatto rimpiangere per niente Straskosha. L'ultima apparizione di Thomas risale al 20 ottobre nella gara di Champions contro il Dortmund. È lui il portiere titolare della Lazio e adesso è di nuovo arruolabile dopo la telenovela tamponi. Intanto Reina è diventato il terzo calciatore con più presenze nella competizioni UEFA, superando una leggenda come Xavi. Davanti a lui solo Cristiano Ronaldo (180) e Casillas (186). Non tutte le squadre di Serie A, possono vantare due portieri di questo calibro.

