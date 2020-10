Lazio, Hoedt saluta il Royal Antwerp: "Grazie, ora è tempo di una nuova sfida" - FT

Con il deposito del contratto in Lega, è ufficiale il ritorno di Wesley Hoedt alla Lazio dopo tre anni. In attesa che il club capitolino comunichi ufficialmente l'avvenuto trasferimento, il difensore ha salutato tramite Instagram il Royal Antwerp (squadra in cui era arrivato in prestito dal Southampton): "Grazie per avermi dato l'opportunità nella passata stagione di ritrovare la gioia nel calcio! Dal primo minuto mi sono sentito a casa e questa era la sensazione che mi mancava! Voglio dire un grazie speciale a tutti i tifosi che sono stati veramente fantastici e mi hanno supportato! Non vi dimenticherò mai! Ora è tempo di una nuova sfida". Chiuso questo capitolo, è tempo di scriverne uno totalmente nuovo con la maglia della prima squadra della Capitale.

Spadafora: "Utile l'incontro con Dal Pino. Ora parlerò del campionato con Gravina"

Calciomercato Lazio, si lavora per Adekanye al Cadice: la situazione

TORNA ALLA HOMEPAGE