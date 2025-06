Lazio | Hysaj, Isaksen, Mandas e Dia: tutti gli impegni dei Nazionali

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio e Nazionale. Sono tanti i giocatori che sono impegnati ancora con i rispettivi ct. Dando uno sguardo alla rosa di Maurizio Sarri oggi Hysaj, Mandas, Isaksen e Dia scenderanno in campo. Si parte con la Danimarca che questa sera alle 19.00 in un'amichevole, la Nazionale di Gustav sfiderà la Lituania. Nel frattempo nel suo Paese sono veramente tutti pazzi per Isaksen. Nel match contro l'Irlanda del Nord, l'esterno è partito titolare sulla fascia destra, ha realizzato il pareggio al 47': si tratta del terzo centro in nove partite con la selezione danese.

A partire dalle 20.45 spazio anche alle qualificazioni per i Mondiali con Hysaj che sarà impegnato in Lettonia - Albania. Amichevole invece tra Grecia e Bulgaria per Mandas, dopo l'ottima prova contro la Slovacchia in cui ha esordito per la prima volta. Stesso orario, Dia, con il Senegal sfiderà l'Inghilterra. A seguire il programma completo:

Qualif. Mondiali 2026 | Lettonia-Albania 20.45

Martedì 10 giugno

Amichevole | Danimarca-Lituania 19.00

Martedì 10 giugno

Amichevole | Grecia-Bulgaria 20.45

Martedì 10 giugno

Amichevole | Inghilterra-Senegal 20.45

Martedì 10 giugno

