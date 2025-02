Lazio, i gesti e le parole di Hysaj fanno presagire il peggio: "Ho sentito uno strappo..."

Altra brutta tegola per Baroni (oggi in tribuna per squalifica) e per Del Rosso, suo vice. Si complica infatti la situazione degli infortunati con l'uscita dal campo di Hysaj al 58' della sfida dell'Unipol Domus contro il Cagliari. L'albanese si è dovuto fermare probabilmente per un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Di conseguenza, la scelta della sostituzione (avvenuta poi al 60') è ricaduta sull'unica possibilità: Gigot. Del Rosso si è confrontato col suo staff, alla fine è entrato il il francese. Nel momento dell'uscita dal campo, Hysaj mimava la rottura della fibra muscolare e faceva fatica ad appoggiare il piede. Brutte notizie per i biancocelesti che, per quanto riguarda il reparto arretrato, hanno già fermi Patric, Lazzari e Tavares, oltre a Pellegrini che non è partito per la trasferta in terra sarda. "Ho sentito uno strappo forte forte", questo avrebbe detto ai compagni in panchina.