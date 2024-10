Lazio, i precedenti di Baroni con il Como: i numeri sorridono ai lombardi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Como - Lazio, in programma questa sera alle 20:45, mette una di fronte all'altra due delle sorprese più belle del campionato. I lombardi si presentano a questo appuntamento con un pari e due sconfitte nelle ultime tre; mentre le compagine biancoceleste vuole vincere per scavalcare la Juventus in classifica. Sarà anche una sfida dalle prime volte. Cesc Fabregas, infatti, si sfiderà per la prima volta con Marco Baroni in una gara che promette spettacolo. Ma non solo. Infatti, stando a quanto riporta TuttoMercatoWeb, un'altra prima volta è rappresentata dalla ricerca del tecnico laziale della sua prima vittoria contro i lariani. 0 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, questo lo score dell'allenatore toscano.