Lazio, i tifosi chiedono una svolta a Sarri. E su Castellanos...

Come è strano il calcio. Solo poche ore fa i tifosi della Lazio esultavano per un pareggio e ora davanti a un altro pari sono tanto arrabbiati. Sì perché la Champions League è un palcoscenico tanto grande e importante che non sfigurare e portare a casa punti contro l'Atltetico Madridf è un ottimo risultato. Diverso il discorso contro il Monza in campionato, tanto più se nella stessa competizione devi già farti perdonare i ko con Lecce e Genoa. Bisogna cambiare marcia più in fretta possibile e i tifosi chiedono a Sarri di inventarsi qualcosa e alla svelta. Il nome più riccorrente tra i commenti è quello del Taty Castellanos. Tra i nuovi arrivati, l'argentino è quello che ha trovato meno spazio e viste anche le difficoltà di Immobile in molti chiedono maggiore alternanza tra i due. Alternanza che potrebbe aiutare entrambi e permettere al capitano di ritrovare un po' di brillantezza persa negli ultimi mesi. In tanti, poi, chiedono un utilizzo dei due in contemporanea, mossa bocciata dal tecnico dopo la gara con il Genoa ma che ai tifosi, invece, non dispiacerebbe. "Abbiamo speso quasi venti milioni per Castellanos e non può mai giocare", "Ma mettere Castellanos è vietato da qualche legge?" e "Castellanos che reato ha commesso per non poter giocare nemmeno cinque minuti?" sono alcuni dei commenti più frequenti sui social in questi minuti. Insomma c'è tanta voglia di vedere l'ex Girona in campo sperando che magari proprio il Taty possa far cambiare le cose.

Pubblicato alle 01:00