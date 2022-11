Lazio, i tifosi invadono il post di auguri della Roma per Ibanez: "Uno di noi!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il derby a Roma è una partita che ha una storia a sé, una sfida di cui se ne parla sempre e in continuazione: dall'uscita dei calendari, fino al derby successivo, per poi ricominciare il ciclo ogni anno. Lo scorso 6 novembre la Lazio lo ha vinto per 1-0 grazie alla rete di Felipe Anderson, propiziata però da un errore clamoroso di Roger Ibanez, difensore giallorosso non nuovo a queste situazioni. Da quel giorno se ne sono visti di sfottò: dalle semplici battute sui social, a maglie e pezze della Lazio con la scritta "Ibanez 3". Oggi, nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno, i tifosi biancocelesti non hanno voluto risparmiarlo e, sotto al post di auguri della Roma, c'è stata un'invasione di laziali che hanno voluto ringraziarlo e mostrargli il loro "affetto". "Auguri Roger" è il commento più quotato, ma a questo se ne aggiungono molti altri come il classico "Uno di noi!", oppure "Grande Laziale", o ancora "sempre nel cuore di tutti i Laziali!!". Insomma, dopo due settimane la gioia del derby non passa in casa Lazio e l'impressione è che durerà ancora molto, con il povero Ibanez che dovrà farne le spese.