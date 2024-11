Lazio, i top-5 attaccanti della Serie A fino a ora: c'è un laziale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il bilancio dopo undici giornate è assolutamente favorevole in casa Lazio. Il club biancoceleste sta stupendo tutti per le prestazioni e i risultati che ha portato a casa in questo inizio di stagione e per le qualità di singoli fore troppo sottovalutati a inizio anno. Tra questi c'è anche Valentìn Castellanos che, dopo un inizio di stagione complicato, ora sembrerebbe aver ritrovato la quadra con il gol anche grazie a delle prestazioni di altissimo livello. Prestazioni che gli hanno permesso di rientrare tra i 5 migliori attaccanti della Serie A, dopo undici giornate, secondo Tuttomercatoweb.com.

Mateo Retegui (Atalanta) 6.77

Marcus Thuram (Inter) 6.68

Valentin Castellanos (Lazio) 6.50

Kenan Yildiz (Juventus) 6.40

Moise Kean (Fiorentina) 6.35